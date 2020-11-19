Вечер в беседке, рыбалка и куры в номере: Житель Донецка показал, как отдыхал (Фото)

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка Игорь побывал на базе отдыха. Своими впечатлениями он поделился в соцсети.

Мужчина отправился на базу отдыха «Бартон»: она расположена в 40 км от города Донецка на побережье р. Крынка (Ханжонковское водохранилище). Свернув с трассы в сторону турбазы, дончанин отметил, что дорога – хорошая, асфальт без ям и выбоин.

На территории базы – несколько одно- и двухэтажных корпусов, в некоторых домиках сделан современный ремонт, но часть корпусов заброшена.

В номере – двуспальная кровать и диванчик, есть выход на балкон, с которого открывается вид на территорию и беседку, спрятанную за ветвями вечнозеленых деревьев.

«Фишка» базы отдыха: картины с изображением птиц (кур) висят во всех номерах.

В одном тамбуре – 4 номера. Для них – душевая и туалет, стены и пол выложены кафелем. Установлен водонагревательный бак.

В холле – холодильник и морозильная камера.

Турбаза находится прямо на берегу реки. Здесь есть столики с зонтиками от солнца, мангалы для желающих пожарить шашлыки, летний душ, огороженная площадка с синтетическим покрытием для игры в футбол и еще одна – для игры в баскетбол/волейбол. На территории густо насажены деревья.

Есть пляж и причал с мостиком для любителей порыбачить, установлены урны, скамейки, есть и колодец. «Достойная база… И территория огромная», – поделился дончанин.

Кроме того, имеются вольеры с различными породами кур и голубей.

В беседке во дворе установлен стол и скамейки, туда подведено электричество. Игорь, установив удочки, провел вечер за ужином с друзьями.

Продемонстрировал дончанин и отдельную кухню, в которой имеется холодильник, газовая и электрическая плиты для приготовления пищи, духовки, есть горячая и холодная вода.

В целом дончанин остался доволен условиями и отдыхом.