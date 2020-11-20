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Трасса повреждена гусеничной техникой: Житель Донецка показал, что за автовокзалом «Западный» (Фото)

20.11.20 12:56
Донецк
Донецк / Фото: youtube.com

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка Игорь показал разрушенный автовокзал «Западный» и трассу после него.

Игорь побывал в поселке Октябрьский, где продемонстрировал школу №50. «Она не функционирует, но ее полностью сделали, поставили пластиковые окна, поменяли крышу. Здесь сейчас выдают гуманитарную помощь от Красного Креста жителям, чьи дома пострадали от боевых действий. Последний раз здесь получал на бабушку я, так как у нее было попадание», – сообщил он.

В самом поселке, по словам дончанина, людей мало. «Большинство алкаши да пенсионеры. Молодежи мало, мало людей вообще», – сказал Игорь.

Затем он проехал в сторону автовокзала «Западный». Дорога, ведущая от крайних жилых многоэтажек в сторону подконтрольных украинским властям Песок перекрыта бетонными блоками.

Сам автовокзал по-прежнему находится в разрушенном состоянии. Местные жители разбирают тротуарную плитку рядом с разрушенным зданием вокзала.

Целые материалы с самого здания «разобрали-растащили местные жители». «Докуда могли достать – снимали обшивку», – рассказал Игорь.

Разрушены также магазинчики на территории, а платформы, где парковались автобусы – целые.

Также житель Донецка показал, что находится за автовокзалом – он прошелся по трассе в сторону Песок. Дорога сильно повреждена гусеницами тяжелой техники. На обочинах многие деревья спилены.

«По этим посадкам лучше не бродить, можно напороться на снаряды… Зрелище не из приятных, я вам так скажу», – сообщил дончанин.

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