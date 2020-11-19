Украина получит бесплатную вакцину от коронавируса: Подробности

В рамках международной инициативы COVAX Украина бесплатно получит вакцину от коронавируса для 20% населения. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает «Украина 24».

«Украина делает все возможное, чтобы вакцину получили как можно скорее. Первое – хорошая новость, на 20% населения мы получим 8 млн доз. Дозы, которые сегодня в портфеле COVAX – это двукратное введение. Поэтому 8 млн доз для двукратной прививки – 4 млн населения будет вакцинировано за счет механизма COVAX», – рассказал замминистра.

По его словам, «в портфель механизма COVAX сегодня включены вакцины AstraZeneca, Moderna и Pfizer».

«После того, как они будут зарегистрированы, переквалифицированы ВОЗ, они несколькими траншами будут поступать в 180 стран. Сегодня COVAX подтвердил, что Украина может рассчитывать на бесплатную вакцину», – отметил Ляшко.

Он добавил, что исходя из этого, средства в сумме 2,6 млрд грн, которые были предусмотрены в госбюджете на 2021 год на закупку вакцины, можно будет потратить на приобретение дополнительного объема свыше этих бесплатных 8 млн доз.

«Было озвучено, что в рамках механизма COVAX одна доза вакцины будет стоить около 7 долларов. То есть для полноценной двукратной прививки – 14 долларов», – уточнил Ляшко.