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Остается неизвестной судьба 69 украинских военных, пропавших на Донбассе

19.11.20 09:49
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На сегодня неизвестна судьба 69 военных, пропавших на Донбассе с начала боевых действий на востоке Украины. Об этом сообщили в кадровом центре Вооруженных сил Украины Министерства обороны, передает «Радио Свобода».

По данным персонального учета потерь личного состава, который ведется в кадровом центре ВСУ, с начала проведения антитеррористической операции число пропавших без вести военнослужащих ВСУ составляло 526 человек.

«Из этого количества найдено (живыми и мертвыми) 457 человек. По состоянию на 17.11.2020 года остаются не разысканы 69 человек», – говорится в информации кадрового центра ВСУ Минобороны.

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