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Правительство предлагает ввести накопительные пенсии, но пока не для всех

19.11.20 09:59
Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Правительство будет предлагать Верховной Раде ввести профессиональную накопительную пенсионную систему. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Соответствующий проект закона одобрили на заседании правительства 18 ноября.

«Профессиональную накопительную систему предлагается ввести для лиц моложе 35 лет, работающих в особо тяжелых и опасных условиях. Так люди получат собственные пенсионные счета, которыми они смогут воспользоваться, когда выйдут на пенсию. Речь идет о тысячах гривен, которые человек сможет получить в качестве доплаты к своей пенсии», – написал Шмыгаль.

По его словам, объем средств для такой накопительной системы составит 2-3 млрд грн в год.

«Расчеты, проведенные до 2050 года, показывают, что от введения такой системы выигрывают и работники, и работодатели, и вообще экономика страны. Поэтому готовы к дискуссиям и надеемся на поддержку этого законопроекта в зале парламента», – резюмировал глава Кабмина.

Ранее сообщалось, что при планируемом с 2022 года запуске обязательной накопительной пенсионной системы, в ней будут участвовать лишь люди возрастом до 50 лет. Потому что более старшего возраста просто не успеют сделать необходимые отчисления до выхода на пенсию.

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