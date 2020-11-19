Сводка из зоны ООС за 18 ноября: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) в районе Операции Объединенных сил зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Об этом сегодня, 19 ноября, сообщает пресс-центр штаба ООС.

За прошедшие сутки, 18 ноября, на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны НВФ. В районе населенного пункта Марьинка противник применил стрелковое оружие.

Выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью украинских военных, поэтому огонь в ответ не открывался.

С начала текущих суток, 19 ноября, нарушения условий договоренностей, которые вступили в действие 27 июля 2020 года, не зафиксированы.

В «ДНР» заявляют, что «ВСУ не обстреливали территорию ДНР в минувшие сутки. За указанный период украинские силовики дважды нарушили дополнительные меры усиления и контроля режима прекращения огня: проводились инженерные работы в районе подконтрольных Украине населенных пунктов Шумы (Торецк – ред.) и Водяное».

В «ЛНР» на момент публикации материала свою версию происходящего на линии фронта не обнародовали.