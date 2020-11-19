Разблокирование КПВВ и обмен пленными: Украина инициирует внеочередные заседания в ТКГ

Сегодня, 19 ноября, украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе выступила с предложением провести внеочередные заседания нескольких подгрупп ТКГ.

«Мы предлагаем созвать внеочередное заседание рабочей подгруппы ТКГ по вопросам безопасности, рабочей подгруппы ТКГ по политическим вопросам и рабочей подгруппы ТКГ по гуманитарным вопросам. Заверяем в своей готовности работать в режиме 24/7 для ускорения рассмотрения вопросов, которые уже нFacebookа протяжении многих месяцев находятся на повестке дня соответствующих рабочих подгрупп ТКГ, и для принятия Трехсторонней контактной группой соответствующих решений», – говорится в сообщении, опубликованном на странице украинской делегации в ТКГ в Facebook.

В частности, на повестку дня предлагается вынести вопросы разблокирования работы КПВВ и обмена взаимно удерживаемыми лицами.

«Надеемся на понимание российской стороной степени ответственности за срыв международных договоренностей на высшем уровне, достигнутых 09.12.2019 года в Париже», – подчеркивают украинские представители.

«Украинская сторона внесла свои предложения о порядке решения технических вопросов (для открытия движения на КПВВ – ред.). Украинская делегация также продолжает настаивать на начале гуманитарного разминирования. Глава украинской делегации Кравчук также призвал вернуть домой к Рождеству и Новому году всех взаимно удерживаемых лиц, что стало бы примером высокой морали и ответственности участников, признаком их стремление договориться и по остальным позициям», – резюмирует украинская делегация в ТКГ.

Напомним, с 10 ноября в Донецкой и Луганской областях с украинской стороны начали работу 7 КПВВ, из них 5 действующих возобновили работу и открылись еще 2 новых. Однако «Л-ДНР» продолжают блокировать КПВВ со своей стороны, фактический пропуск проводится только в двух КПВВ.

С призывами к РФ о разблокировании всех КПВВ на Донбассе обратились Великобритания, Германия и Франция. Также Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине обратилось с призывом к России разблокировать движение мирных жителей через пункты пропуска на Донбассе.