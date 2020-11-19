В «ДНР» за сутки умерли 18 человек с подтвержденным коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба «минздрава «ДНР».

«За 18 ноября проведено 972 исследования, из них выявлено 213 случаев заболевания (23%) и у 6 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически. Кроме того, зарегистрировано 18 летальных случаев – мужчины в возрасте от 58 до 97 лет и женщины в возрасте от 41 до 83 лет», – уверяют в «республике».

Всего по состоянию на 10:00 19 ноября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 9 487:

на лечении (стационарном и амбулаторном) – 4 196 пациентов (44,2% от общего числа заболевших);

выписаны – 4 427 человек (46,7%);

летальных случаев – 864 (9,1%).

За сутки выявлены 72 случая пневмоний, госпитализированы 55 человек. Всего на лечении находятся 1 834 пациента с пневмониями, из них 504 – на кислородной поддержке (+13 за сутки).