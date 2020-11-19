Кириленко рассказал, где жили 39 человек, скончавшиеся от коронавируса (Карта)

На Донетчине от коронавируса скончались 39 человек. Об этом сегодня, 19 ноября, сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

Коронавирусная болезнь забрала еще 39 жизней в Донецкой области:

9 – в Славянской ОТГ;

6 – в Краматорской ОТГ;

по 3 – в Николаевской, Бахмутской и Дружковской ОТГ;

2 – в Селидовской, Лиманской и Добропольской ОТГ;

по 1 – в Соледарской, Александровской, Покровской, Волновахской, Авдеевской, Андреевской, Кальчицкой, Торецкой и Угледарской ОТГ.

За вторник и среду, 17-18 ноября, лаборатории сообщили о еще 1071 больном (541 случай подтвержден во вторник и 530 – в среду), в том числе заболел 41 ребенок:

601 – в Мариупольской ОТГ;

100 – в Краматорской ОТГ;

90 – в Славянской ОТГ;

42 – в Торецкой ОТГ;

39 – в Бахмутской ОТГ;

29 – в Мангушской ОТГ;

22 – в Волновахской ОТГ;

по 18 – в Добропольской и Сартанской ОТГ;

15 – в Селидовской ОТГ;

13 – в Угледарской ОТГ;

12 – в Покровской ОТГ;

11 – в Лиманской ОТГ;

по 6 – в Ольгинской и Никольской ОТГ;

по 5 – в Хлебодаровской и Константиновской ОТГ;

по 4 – в Соледарской, Светлодарской, Дружковской, Марьинской, Кальчицкой и Александровской ОТГ;

по 3 – в Мирноградской, Белозерской, Кураховской и Николаевской ОТГ;

2 – в Новогродовской ОТГ;

1 – имеет регистрацию на оккупированной территории Донбасса.

Таким образом, в регионе с начала пандемии зарегистрировано 18 795 случаев заражения COVID-19, из них: