Привет, Северная Корея: В «ДНР» обсуждают запрет на видеонаблюдение

В «ДНР» с 18 ноября ввели запрет на подключение к интернету систем видеонаблюдения и отдельных видеокамер, расположенных в общественных зонах. Жители неподконтрольной украинским властям части Донетчины возмущены этим «указом» и обсуждают ситуацию в соцсетях.

«Пипец! Как и на основании чего можно было запретить удаленный доступ к видеокамерам, которые снимают общественные места??? Во всем мире доступ к WEB-камерам на площадях, пляжах, парках и улицах, а также возле достопримечательностей СВОБОДНЫЙ и только в ДНР он теперь под запретом. Северная Корея – не иначе...», – пишут в одном из местных Telegram-каналов.

«Мы, смотрю, все народней и народней. Надо интернет еще запретить – и привет, Северная Корея... МММщик, он и есть МММщик... В итоге любая система видеонаблюдения под запретом, в том числе в отделениях банков ЦРБ. И отдельные камеры в банкоматах теперь тоже запрещены. Они ведь подключены к телекоммуникационным сетям, пусть даже внутрибанковским», – комментируют в соцсетях.

«Я так понимаю, что теперь видеосъемка в супермаркетах, магазинах, на стоянках, а также видеорегистратор, стримы с телефона – все под запретом? Чтоб ненароком не сняли кортеж Пушилина или передвижение техники, нельзя будет снимать и беспредел гайцов на дорогах, б*яяя, республика дебилов», – возмущается Елена.

Местные жители всерьез обеспокоены «широтой» применения данного запрета, поскольку он затрагивает вопросы как деятельности предприятий, так и непосредственно личной безопасности людей.

«Нужны разъяснения. Причем очень срочно. Если Пушилин этим указом запрещает полностью видеосъемку на всех предприятиях торговли, общественного питания и тому подобных организациях, то это будет просто писец. Воруй, убивай, – других слов нет. Пушилин просто параноик... Сотрудникам мы и так доверяем. Было несколько ситуаций, когда их просто оклеветали посетители, через камеры мы удостоверились в том, что ничего подобного и близко не было. Мы живем в веке информационных технологий, и изрыгать нечто подобное – это просто маразм. Пусть наденет шапочку из фольги и успокоится», – пишет предпринимательница Настя.