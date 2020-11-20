Все, что хочется твоей душе: Жительница неподконтрольной Горловки показала «Галактику» (Фото)

Жительница неподконтрольной украинским властям Горловки (Донецкая обл.) побывала в гипермаркете «Галактика».

«Здесь очень большой выбор всего, что хочется твоей душе», – сообщила горловчанка.

Женщина отметила, что на фасаде магазина уже расположили новогоднюю вывеску. Также горловчанка показала большое количество машин на стоянке.

Она с мужем приехала купить стремянку: цены от 1451 руб. (548 грн по местному курсу на 20.11.2020) и до 3403 руб. (1284 грн). Но муж сказал, что качество лестниц оставляет желать лучшего, стремянки «жиденькие».

Кроме того, горловчане выбрали ковер: производство Турция, размер 2 на 3 метра, стоимость – 12 тыс. руб. (4,5 тыс. грн). Однако ковер по размеру им не подошел, а меньшего не оказалось в наличии.

Еще один понравившийся ковер «мягенький и чтоб нога утопала» стоит 11 327 руб. (4274 грн), но он также был только большого размера.

В отделе люстр и светильников женщина отметила, что «выбор огромный». «Цены – на любой вкус», – сообщила она.

Также в магазине уже открылся новогодний отдел: есть гирлянды, елочные игрушки, детские костюмы, искусственные ели.