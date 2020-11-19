Везде цирк с «ожидайте на улице»: Жители Донецка и Макеевки жалуются на работу «ЕРЦ»

На неподконтрольной украинским властям части Донетчины люди жалуются на то, что должны находиться в очередях – чтобы «прописаться» по адресу, получить «паспорт». Сложно с первого раза попасть на прием также в «единый регистрационный центр» («ЕРЦ»).

Как пишут люди в соцсетях, в Донецке «ЕРЦ» работает «по талончикам», однако получить их сложно.

«Хочу пожаловаться на ЕРЦ в Донецке. Сегодня поехала, хотела подать заявление на дубликат свидетельства о рождении. Все по талонам, талонов нет, талоны на декабрь будут выдаваться с 27 ноября... Как так можно? Люди в мороз едут, чтоб поцеловать дверь, а после придется еще несколько раз туда приезжать, чтоб все-таки подать это заявление», – пишет Елизавета.

«Почему нельзя эту подачу заявления сделать в электроном режиме? Мы вроде как должны идти в ногу со временем! Сидят там все такие умные и раздраженные, а над людьми просто издеваются», – возмущается девушка.

То же самое – в Макеевке:

Анютка: «В Макеевке то же самое. И заходишь туда, а там к обеду уже по талонам они всех приняли и сидят, нифига не делают и без талона нафиг шлют»;

Оксана: «Такая же ситуация в Ц-Г ЕРЦ г. Макеевка».

На иные «ЕРЦ» также жалуются:

Александр: «ЕРЦ этот в любом городе издевательство. Нафига его создали, непонятно»;

Елена: «Я писала жалобу на официальный сайт. Я не могу прописать ребенка. Ночью стоять и занимать очередь не собираюсь. Толку от этих жалоб, как с козла молока».

Есть и люди, которые получили талончик без проблем:

Диана: «Я недавно заказывала в Буденновском ЕРЦ дубликат свидетельства, все это заняло у меня около часа, пришла в 8:30, в 9:00 получила талончик, была вторая и написала заявление, оплатила в банке и все. У меня никаких проблем не было»;

Натусик: «Вчера на горсаде получила талон на вчера же и подала документы. В 14:00 уже освободилась».

При этом в соцсетях пишут о том, что в «ДНР» не то что не идут в ногу со временем, а сильно отстают:

Максим: «Везде очереди, везде цирк с "ожидайте на улице"… Мы не в ногу со временем идем, мы отстаем лет на 20-30»;

Роман: «Ну так везде нехватка кадров. Квалифицированные работники за считанные гроши работать не будут»;

Сергей: «В ДНР создали высококлассную коррумпированную бюрократию! Такое впечатление, что взяли всю гниль чиновников от Украины и России и сконцентрировали в ДНР»;

Лидия: «Все построено так, что люди ходят месяцами, стоят в очередях для получения каких-либо документов. Везде коррупция. Переоформить документы на квартиру – это просто занимает полгода при беспроблемных документах. А с паспортами?! Допустили посредников, которые делают паспорта за считанные дни. Без денег очередь на 23 год. Беспредельщики»;

Андрей: «Забыли, где живете?»;

Алексей: «В ногу со временем ДНР перестала идти, как убрала нормальные терминалы»;

Владимир: «Потому что ДНР. В Украине молодцы, в приложуху все максимально переводят».

Отметим, что еще в мае 2019 года в «республике» говорили о том, что больших очередей в «ЕРЦ» не будет.