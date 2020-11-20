Гололед и массовые ДТП: В Донецке на СТО – огромные очереди из желающих «переобуть» авто (Фото)

В «ДНР» с похолоданием и выпавшим первым снегом увеличилось количество аварий на дорогах. На СТО – огромные очереди из желающих «переобуть» авто. Об этом говорится в сюжете одного из «республиканских» телеканалов.

Первый снег выпал в этом году в середине ноября. На дорогах водители опасаются сложных ситуаций. Главная задача – замена летней резины на зимнюю.

Первый снег и гололед стали серьезным испытанием для водителей: за последние несколько дней количество ДТП в «ДНР» увеличилось в 2 раза. 16 ноября на мосту в Енакиево произошла массовая авария – пострадали 8 авто. На выходных в ДТП 5 человек получили серьезные травмы, трое – погибли.

В Донецке, отмечается в сюжете, водители опасаются сценария, как в Ростовской области РФ, где движение из-за выпавшего снега практически парализовано. Уже сейчас – огромные очереди в СТО. Записываются за 3 дня.

Но поменять резину, уверяют в «ДНР», водители должны были, когда температура опустилась ниже +7 градусов.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube