Дезинфекция, маски, дистанция: В «ДНР» выписали 1350 штрафов за нарушения карантина

В «ДНР» за период с марта по ноябрь текущего года выписали более 1 350 штрафов из-за нарушений противоэпидемических мер по COVID-19. Об этом сообщила вр.и.о. главного врача «республиканского центра санитарно-эпидемиологического надзора» Ольга Сабодаш, передают местные интернет-ресурсы.

«За нарушение "Санитарно-противоэпидемических норм и правил по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", за март-ноябрь 2020 года специалистами санэпиднадзора было наложено 1353 штрафа», – проинформировала Сабодаш.

В «ДНР» уверяют, что проверки проводились в дошкольных и общеобразовательных учреждениях, вузах, спортивно-оздоровительных и лечебно-профилактических заведениях, транспорте, на объектах торговли и общепита, предприятиях.

«Наиболее частыми нарушениями являются отсутствие расчетов потребности в дезсредствах и графика дезобработок, несоблюдение масочного режима и социальной дистанции», – добавила Сабодаш.