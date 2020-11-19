Пережил войну, не пережил «процветание»: В «ЛНР» попрощались с луганским трамваем (Видео)

В неподконтрольном украинской власти Луганске местные жители сняли на видео улицы, где недавно были демонтированы трамвайные пути. Ролик опубликовали в соцсетях.

«Это видео – прощание с луганским трамваем, который пережил Великую Отечественную, но не смог пережить времена "процветания" в Луганской народной республике», – подписали ролик в одном из Telegram-каналов, освещающих события в «Л-ДНР».

В паблике напомнили, что на демонтаж рельсов на улице Артема в Луганске выделили 8 млн «бюджетных» рублей (около 3 млн грн по местному курсу на 19.11.2020).

«Контактные линии были срезаны раньше, и, очевидно, деньги от их реализации осели в карманах "реформаторов" транспортной сферы столицы республики. Туда же, несложно догадаться, пойдут и средства от продажи трамвайных вагонов, которые больше не нужны Луганску. Увы, но подобная участь, судя по всему, ожидает и луганские троллейбусы. Госпредприятие "Луганскэлектротранс" находится в глубоком кризисе, есть долги перед поставщиками электроэнергии, нет возможностей для ремонта подвижного состава», – описывает ситуацию автор канала.

Луганчане приходят к выводу, что электротранспорт в «ЛНР» уничтожают в угоду частным перевозчикам.

«Почему так, ведь цивилизованные страны как раз делают ставку именно на электротранспорт? В ЛНР своя реальность, и власть отдает самые выгодные городские маршруты частникам, которые возят граждан в вонючих автобусах», – заключают в паблике.

Ранее в соцсети местные жители Луганска показали, какое печальное зрелище представляет собой заброшенный трамвайный парк.