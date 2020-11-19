«Ощадбанк», «Новая почта», аптека: На КПВВ «Новотроицкое» откроют сервисный центр

В середине декабря Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины планирует открыть многофункциональный сервисный центр на КПВВ «Новотроицкое». Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, передает пресс-служба ведомства.

Сервисный центр в Новотроицком Донецкой области строится по аналогии центра в Счастье Луганской области, который заработал с 10 ноября.

«Счастье – это новый стандарт. И уже через месяц такой же центр будет открыт и в Новотроицком. Наши граждане с оккупированных территорий должны иметь возможность получать все услуги, которые предоставляет Украина. Они должны чувствовать и понимать, что государству есть до них дело. Я неоднократно говорил, что моя цель – выйти на границу с Россией еще до фактической деоккупации наших территорий. Через людей», – подчеркнул Алексей Резников.

Теперь и на КПВВ в Новотроицком, все граждане Украины по обе стороны линии соприкосновения, смогут получить все социальные и админуслуги, юридическую помощь, здесь предусмотрены отделения «Ощадбанка», «Новой почты», комнаты матери и ребенка, аптека и магазин сопутствующих товаров, можно будет воспользоваться соцпрограммами, в том числе – медицинскими, такими как «Доступные лекарства» и др.

Также вицепремьер добавил, что в следующем году сервисные центры будут построены на всех существующих КПВВ.

«Наша цель – возвращение Донецкой, Луганской областей и Крыма, развитие этих регионов. Строительство инфраструктурных объектов, железной дороги (кстати, сегодня уже на повестке дня проект железной дороги на Луганщине), налаживание условий для ведения бизнеса – от микропредпринимательства до крупных заводов», – добавил Резников.

Напомним, с 10 ноября в Донецкой и Луганской областях с украинской стороны начали работу 7 КПВВ, из них 5 действующих возобновили работу и открылись еще 2 новых. Однако «Л-ДНР» продолжают блокировать КПВВ со своей стороны, фактический пропуск проводится только в двух КПВВ.

С призывами к РФ о разблокировании всех КПВВ на Донбассе обратились Великобритания, Германия и Франция. Также Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине обратилось с призывом к России разблокировать движение мирных жителей через пункты пропуска на Донбассе.

Сегодня, 19 ноября, украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе выступила с предложением провести внеочередные заседания нескольких подгрупп ТКГ. На повестку дня предлагается вынести вопросы разблокирования работы КПВВ.