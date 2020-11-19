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Смертельное ДТП в «ДНР»: Легковой автомобиль съехал с моста в реку

19.11.20 12:58
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ДНР» произошло смертельное ДТП: легковой автомобиль съехал с моста в реку. Водитель погиб. Об этом сегодня, 19 ноября, сообщает пресс-служба «МЧС ДНР».

Авария произошла 18 ноября в Зугрэсе: водитель автомобиля «ВАЗ-2104» совершил съезд с моста в реку Крынка.

«Спасатели группы водолазно-спасательных работ при помощи водолазного снаряжения и автомобильной лебедки извлекли автомобиль с телом водителя, гражданина 1954 года рождения, на берег и передали сотрудникам правоохранительных органов», – уверяют в «ДНР».

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