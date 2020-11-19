В том числе Северодонецк: Мининфраструктуры обновит общественный транспорт в 18 городах

Министерство инфраструктуры Украины планирует обновить парки общественного транспорта в 18 городах. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает пресс-служба ведомства.

Совместно с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) и местными властями Мининфраструктуры продолжает подготовку второй фазы проекта «Городской общественный транспорт Украины II».

В проект вошли города: Северодонецк, Винница, Ужгород, Черкассы, Кременчуг, Белая Церковь, Мелитополь, Каменское, Хмельницкий, Тернополь, Кривой Рог, Днепр, Луцк, Запорожье, Львов, Полтава, Одесса и Черновцы.

Финансовое соглашение с ЕИБ по внедрению проекта «Городской общественный транспорт Украины II» на сумму 200 млн евро планируется подписать уже в декабре.

«Ориентировочная общая стоимость проекта составляет более 400 млн евро, на которые планируется приобрести более 280 единиц троллейбусов, 65 электробусов с зарядными станциями и без, 24 трамвая и около 10 трамвайных вагонов. Также в рамках проекта предполагается строительство и модернизация трамвайных и троллейбусных линий, капремонт трамвайных вагонов и другие работы», – говорится в сообщении.