Не выезжает скорая, не хватает кислорода: Врач рассказала, почему Украина не избежит локдауна

Карантина «выходного дня» в Украине недостаточно для уменьшения распространения коронавирусной инфекции, а нужен тотальный локдаун. Такое мнение высказала доктор медицинских наук, профессор, врач-педиатр Марина Маменко, передает «Украина 24»

«Как врач хочу сказать, боюсь, у нас не будет другого выхода, как пойти на тотальный локдаун. В своей ленте в Фейсбуке я вижу некролог врачей, медработников и некрологи членов семей. И я знаю, что уже сейчас люди жалуются, что они не имеют доступа в больницы, не выезжает скорая, не хватает кислорода. Это уже абсолютные реалии. И мы не сможем другим способом сейчас решить эту ситуацию. Мы не можем увеличить количество больниц. Даже если мы построим такое чудо как в Китае в начале пандемии – там некому будет работать», – заявила врач.

Она отметила, что в Украине уже не хватает врачей для обслуживания новых больных.

«Человеческий ресурс – это то, что не обновляется ни за день, ни за месяц, ни за год. Мы просто не успеем подготовить врачей – младший, средний персонал – которые будут работать в новой больнице, даже если мы увеличим количество мест. В других странах карантин "выходного дня" используют в качестве дополнительной меры, но это если люди выполняют все правила карантина в любой день. В Украине население этих правил не соблюдает, поэтому эффекта от просто карантина "выходного дня" не будет», – считает Маменко.