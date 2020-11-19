Обрушение земляной массы: В «ДНР» под завалом оказались двое рабочих (Фото)

В «ДНР» двоих коммунальщиков завалило грунтом. Пострадавших вытащили, оба мужчины госпитализированы. Об этом сегодня, 19 ноября, сообщает пресс-служба «МЧС ДНР».

Как сообщают в «ДНР», инцидент произошел 18 ноября в 16:56 в Харцызске: во время проведения ремонтных работ двое сотрудников водоснабжающего предприятия оказались под завалом грунта и не могли самостоятельно освободиться. По сообщению диспетчерской службы водоканала, на участке работали 4 человека, когда произошло обрушение грунта, под завалом оказались двое из них.

Прибывшие на место сотрудники «МЧС» установили, что возможно повторное обрушение земляной массы. Постоянно поддерживая контакт с пострадавшими, сотрудники «МЧС» провели раскопку грунта и с помощью спасательной веревки извлекли их из-под завала.

Оба мужчины переданы сотрудникам «скорой медицинской помощи», в состоянии средней тяжести они госпитализированы в больницу.