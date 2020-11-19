В Мариуполе при поддержке США модернизируют базу морской охраны (Фото)

В Мариуполе представили план строительства и обустройства мест расположения и несения службы особых подразделений Морской охраны Госпогранслужбы Украины. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Заместитель городского головы Аркадий Мешков встретился для обсуждения плана с прибывшими в Мариуполь представителями правительства США.

«Это важный шаг в укреплении морской безопасности не только Мариуполя, но и всего мира. Он значительно улучшит логистические способности Морской охраны и поможет Украине отстаивать права на своей территории. А также даст возможность обеспечивать морскую деятельность и поддерживать экономику страны», – отметил советник по морским вопросам программы экспортного контроля и безопасности границ EXBS Посольства США в Украине Кевин Келлер.

Цель проекта – поддержка правительством США развития инфраструктуры и потенциала Морской охраны Госпогранслужбы Украины. Он реализуется в рамках Программы по экспортному контролю и безопасности границ (EXBS), при поддержке Бюро Госдепартамента США по делам международной безопасности и нераспространения оружия массового поражения и Государственного департамента США.

«23-й мариупольский отряд морской охраны защищает безопасность нашего города. Для эффективной службы должны быть созданы комфортные условия. В этом направлении мы имеем надежное партнерство с правительством США», – подчеркнул Аркадий Мешков.

Посольство США Программа EXBS и Морская охрана Государственной пограничной службы Украины сотрудничают с 2015 года. В последние годы ведется активное строительство или восстановление различных локаций базирования Морской охраны в Мариуполе, Бердянске и Одессе.

«Наша работа обусловлена потребностями демократического общества и международными обязательствами. Сегодня в Мариуполе реализуется очередной этап проекта международной технической помощи. Будет оборудован пункт базирования корабельно-катерного состава и места дислокации подразделений быстрого реагирования. Это значительно повысит операционную способность морской охраны, ее мобильность и эффективность», – рассказал начальник регионального управления Морской охраны Госпогранслужбы Украины Олег Костур.

Также в проект включено проведение тренингов для персонала по вопросам правоохранительной деятельности на море.