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3 смерти и 99 новых случаев: На Луганщине рассказали о ситуации с COVID-19

19.11.20 14:52
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На Луганщине лабораторно подтверждены 99 новых случаев COVID-19. Об этом сегодня, 19 ноября, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 64-летняя женщина и 71-летний мужчина из Попаснянского района; 69-летний мужчина из Кременского района.

География выявленных заболеваний:

  • город Лисичанск – 6;
  • Рубежное – 4;
  • Северодонецк – 43;
  • Белокуракинский район – 3;
  • Марковский – 2;
  • Новоайдарский – 2;
  • Новопсковский – 6;
  • Попаснянский – 6;
  • Сватовский – 22;
  • Станично-Луганский – 3;
  • Старобельский – 1.

За все время исследований в области COVID-19 лабораторно подтвержден у 5 385 человек, из них:

  • выздоровели – 2 922 человека (54,3% от общего числа заболевших);
  • лечатся – 2 330 пациентов, в том числе 332 – стационарно, 1 998 – амбулаторно (43,3%);
  • умерли – 133 человека (2,5%).

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19 – 29,1%.

Как сообщалось, с начала пандемии по состоянию на 19 ноября в Украине COVID-19 заболели 583 510 человек (266 479 пациентов выздоровели, 10 369 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 18 795 случаев (выздоровели – 6 129 пациентов, летальных случаев – 314).

В «ДНР» – 9 487 случаев коронавируса (выздоровели – 4 427 человек, летальных случаев – 864). В «ЛНР» – 1 720 случаев коронавируса (выздоровели – 1 467 человек, летальных случаев – 131).

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