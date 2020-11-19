И бумажный, и ID: В «ДНР» требуют «легализовать» украинские паспорта

В «ДНР» требуют «легализовать» паспорта Украины, выданные после июля 2014 года. Такие документы в «республике» подлежат обязательной регистрации. Связано это с тем, что в них не проставлена прописка человека. Об этом говорится в сюжете «министерства информации ДНР».

Такая регистрация касается как ID-паспорта, так и бумажного паспорта (в виде книжечки).

В «министерстве» уточняют, что для регистрации необходимо обратиться в отделение «миграционной службы» по месту прописки. Здесь житель пишет заявление и предоставляет следующие документы:

оригинал и ксерокопию паспорта;

для ID-карт – дополнительно справку или извлечение из Единого государственного демографического реестра Украины;

заверенную копию формы «А» из ЖЭКа (карточка регистрации физлица);

заверенную копию формы «Б» из ЖЭКа (адресная карточка для жителей многоквартирных домов) или оригинал и копию домовой книги (для частного сектора);

1 фото 3,5 х 4,5;

перевод извлечения без нотариального заверения.

После регистрации человек получает адресную справку, в которой указаны данные из паспорта гражданина Украины, а также регистрация по месту жительства (прописка).

Адресная справка должна предъявляться в «органы ДНР» вместе с паспортом гражданина Украины. Только при ее наличии «ведомства» могут принимать украинские ID-карты и бумажные паспорта, выданные после июля 2014 года. Также только при наличие адресной справки можно подавать украинские паспорта при получении «паспорта ДНР».

Адресная справка выдается в течение 3 дней после подачи документов, при этом в паспорт гражданина Украины никакие отметки не ставятся.

Напомним, что ранее в «ДНР» требовали «легализировать» только украинский ID-паспорт, т.к. документ внешне не содержит данных о прописке.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube