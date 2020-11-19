Президент подписал закон: За отсутствие масок начнут штрафовать на месте

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий штрафы за неношение масок в общественных местах и в транспорте. Об этом сегодня, 19 ноября, сообщает пресс-служба главы государства.

В правительстве считают, что данный закон, принятый Верховной Радой 6 ноября 2020 года, будет способствовать повышению социальной ответственности граждан и защите их здоровья и жизни, а также уменьшению количества случаев заражения коронавирусной болезнью. Это должно помочь предотвратить неконтролируемый рост числа больных COVID-19 и перегрузку медицинских учреждений.

«Документ дополняет статью 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях частью второй, предусматривающей наложение штрафа от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан за пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без надетых средств индивидуальной защиты, в частности респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно», – говорится в сообщении.

Напомним, министр юстиции Денис Малюська пояснил, что такой штраф будет составлять от 170 до 255 грн, причем применение штрафа будет быстрым, так как его будут налагать полицейские или представители Госпродпотребслужбы сразу на месте, когда заметят гражданина без маски. При этом штрафы не будут применяться к несовершеннолетним и к тем, кто не носит маску на улице.