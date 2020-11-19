Системное хищение топлива: Правоохранители назвали причину масштабных пожаров на Луганщине (Фото)

Следователи Государственного бюро расследований установили новые причины, которые могли привести к масштабным пожарам на Луганщине в июле и сентябре-октябре 2020 года. Об этом сегодня, 19 ноября, сообщает пресс-служба ведомства.

17 ноября следователи ГБР совместно с прокурорами Луганской областной прокуратуры провели санкционированные обыски в ГУ ГСЧС Украины в Луганской области и других структурных подразделениях ГСЧС региона. Также проведены допросы должностных лиц.

«В ходе проведенных обысков обнаружены и изъяты вероятные орудия преступления, а также документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного производства», – отмечают в ГБР.

Следователи установили, что одной главных причин масштабных пожаров на территории Луганской области в указанный период было системное хищение топлива под руководством ГУ ГСЧС в Луганской области.

«Почти в каждом структурном подразделении данного управления по указанию руководства были приобретены специальные технические средства – для коррекции одометров автомобилей. Именно с их помощью систематически проводились манипуляции с пробегом спецтехники, с помощью которых завышали реальный пробег автомобилей, а топливо разворовывали», – сделали вывод в ГБР.

Таким образом, в управлении ГСЧС не был сформирован надлежащий резерв горюче-смазочных материалов, специализированная техника для тушения пожаров при возникновении массовых пожаров на территории области не смогла вовремя выехать на места пожара, что не дало возможности их оперативной локализации.

Правоохранители заключают, что коррупционные действия должностных лиц ГСЧС привели к гибели людей, уничтожению сооружений, домов и лесных массивов.

Кроме этого, следствие изучает обстоятельства организации и деятельности Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, а также координации действий сил, привлеченных к тушению пожаров.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.

Напомним, 30 сентября ряд районов Луганщины охватили масштабные лесные пожары, в результате которых погибли 11 человек, еще 19 получили травмы. Уничтожено почти 30 тыс. гектаров леса. Уничтожено или повреждено почти 500 жилых домов и более 1800 хозпостроек. Кабмин выделил пострадавшим 185 млн грн.