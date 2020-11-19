Донбасс: В октябре КПВВ пересекли на 77% меньше людей, чем в сентябре (Инфографика)

В октябре количество людей, которые смогли пересечь лилию разграничения на Донбассе, по сравнению с сентябрем сократилось на 77% и составило 20 тыс. человек. Кроме того, это лишь 1,6% от пересечений в октябре 2019 года (год назад КПВВ в этом месяце пересекли 1,3 млн чел.). Об этом свидетельствуют данные отчета БФ «Право на защиту» («Право на захист»), передают «Донецкие новости».

Так, в октябре на линии разграничения из 5-ти работали только два КПВВ: в Луганской области – КПВВ «Станица Луганская», в Донецкой– КПВВ «Новотроицкое».

При этом КПВВ «Станица Луганская» не работало полмесяца:

с 30 сентября по 4 октября КПВВ был закрыт из-за за масштабных пожаров в окрестностях. В результате пожара был частично поврежден пункт оказания первой медицинской помощи, а также зона ожидания;

с 15 октября КПВВ был закрыт по решению командования Операции Объединенных сил в карантинных целях, пересечение разрешалось лишь в исключительных случаях.

Именно закрытие КПВВ «Станица Луганская» сказалось на суммарном сокращении числа пресечений линии разграничения в октябре. Если в сентябре все КПВВ пересекли 86 тыс. человек, то в октябре – лишь 20 тысяч (на 77% меньше).

В октябре КПВВ «Станица Луганская» пересекли 18 580 чел., из них:

более 8 000 человек шли из «ЛНР» на подконтрольную территорию. В том числе 200 человек получили разрешение от штаба ООС на пересечение линии разграничения после закрытия КПВВ с 15 октября;

более 10 000 человек – в направлении «ЛНР».

Несмотря на длительное закрытие, тем не менее, КПВВ «Станица Луганская» за месяц осуществило 92% пересечений от общего числа на Донбассе.

Потому что из-за позиции «ДНР» КПВВ «Новотроицкое» смог работать только 2 раза в неделю – по понедельникам и пятницам. И в октябре данный пункт пропуск пересекло всего 1587 человек (8% от общих пересечений на Донбассе), из них: