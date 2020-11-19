Семь корпусов, две вертолетные площадки: В Краматорске построят новую больницу

На Донетчине приступают к реализации проекта создания областной многопрофильной больницы в Краматорске. Объявлен тендер на строительство с ожидаемой стоимостью 2,54 млрд.грн, сообщает ресурс «ProfiDOM».

Тендер проводит Областной центр материально-технического обеспечения учреждений здравоохранения Донецкого облсовета.

Первую очередь строительства областной многопрофильной больницы на ул. Хрустальной планируют заказать со сроком выполнения работ до середины 2023 года.

Речь идет о семи корпусах, переходе, прачечной, паталого-анатомическом отделении, пищеблоке, зале заседаний, проездах, дорожках, фонтанах, амфитеатре, освещении, сети полива, детских и спортивных площадках, подземном паркинге, гараже, газовой котельной, ограде, лифтах, системе лечебного газоснабжения, эскалаторах, инженерных сетях, противопожарных системах, связи, компьютерном классе, видеонаблюдении, контроле доступа и т. д. Проект включает две вертолетных площадки, но в первой очереди их нет.

Аукцион состоится 22 декабря.

Ранее сообщалось, что больница III уровня, которую планируют построить в Краматорске, должна стать своеобразным хабом, который объединит диагностику, медицинскую помощь и науку. Предполагается, что стационарная помощь будет оказываться в 19 отделениях терапевтического и хирургического профиля с общей мощностью 600 коек. Консультативное отделение будет иметь возможность принимать до 600 посетителей в смену. На базе стационарных отделений планируется разместить клинические кафедры Донецкого национального медицинского университета.