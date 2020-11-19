На дороге между Краматорском и Славянском обустроят внешнее освещение

В рамках программы «Большая стройка» в Донецкой области обустроят наружное освещение на дороге между Славянском и Краматорском. Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Донецкой области.

По заказу Службы автомобильных дорог в Донецкой области сейчас проводятся работы по текущему среднему ремонту автомобильной дороги государственного значения Н-20 Славянск – Донецк – Мариуполь на участке км 5+050 – км 10+305.

В настоящее время устраиваются опоры освещения между городами Краматорск и Славянск.

Проектом также предусмотрено устройство барьерного ограждения на разделительной полосе для повышения безопасности движения.