С учетом «марсиан»: В «ДНР» пояснили, почему так долго подводят итоги переписи населения

По последним обещаниям «ДНР», итоги переписи населения, которое прошло в октябре 2019 года, опубликуют до 31 марта 2021 года. То есть на подсчеты у «республики» уйдет полтора года.

Проблемы с подсчетом признал «министр экономического развития ДНР» Алексей Половян.

«Как бы нам ни хотелось, этот процесс небыстрый. Многие думают, что перепись – это как выборы: пришли, бросили бюллетень, ушли, а на следующий день вам сказали результат. В нашем случае это не так. Все заполненные графы в бланке должны быть занесены в соответствующую базу данных. Поэтому необходимо проанализировать каждый ответ в бланке», – сказал он в интервью «республиканскому» изжанию.

«Если на выборах вы испортили бюллетень, его просто выкидывают. А в ходе переписи человек в анкете может написать, что угодно, что он – "марсианин", например, и мы обязаны указать "марсианин". Таковы правила», – добавил он.

Половян заверил, что значительная часть анкет уже обработана. Правда, никаких количественных данных не привел.

По его словам, основная проблема с подсчетом – «время и человеческие ресурсы».

«Поэтому обработка результатов процесс долгий. Как только мы обработаем данные и будет принято решение правительства о публикации, мы их опубликуем», – заключил он.

Как сообщалось ранее, в «ЛНР» и «ДНР» с 1 по 14 октября 2019 года проходила перепись населения. Жителей опрашивали согласно анкете, которая содержит 13 блоков вопросов. Определенной категории людей выдавали справку о прохождении переписи. На начало переписи в «республиках» суммарно проживало 3 млн 720 тыс. 110 чел.

Первоначально в «республиках» был установлен срок формирования и опубликования итогов переписи – до 30 апреля 2020 года, затем – до 31 мая. Позже сроки вновь перенесли – до 15 июля, а далее – до 30 сентября. В октябре в «Л-ДНР» заявили, что окончательные итоги переписи будут опубликованы до 31 марта 2021 года.