Просят деньги за лечение коронавируса: На Луганщине пациентам предлагают обращаться в полицию

В Луганской области в инфекционных отделениях больниц, которые предоставляют помощь больным коронавирусом, стационарное лечение должно предоставляться бесплатно. Если пациенту предлагают оплатить медикаменты – он имеет право обратиться в правоохранительные органы. Об этом сообщил директор Департамента здравоохранения Луганской облгосадминистрации Юрий Стогниев, передает «Сайт города Северодонецка».

Стогниев напомнил, что для лечения больных коронавирусом в области выделено 10 отделений в Северодонецке, Лисичанске, Троицком, Сватово, Рубежном, Новоайдаре, Старобельске, Новопскове, Беловодске и Станице Луганской.

«Эти больницы заключают договора с Национальной службой здоровья Украины, и поэтому должны бесплатно лечить заболевших коронавирусом, чей диагноз официально подтвержден, и предоставлять все препараты», – сообщил директор департамента.

По его словам, на данный момент инфекционные отделения Луганщины обеспечены всем необходимым. Стогниев добавил, что по причине нехватки врачей-инфекционистов, для помощи больным коронавирусом привлечены медики других специальностей.

Кроме того, он сообщил, что уровень заболеваемости коронавирусом на Луганщине снижается. За все время эпидемии на Луганщине лабораторно подтверждено 5385 случаев заражения коронавирусом, из них 475 медработников.

Отметим, по данным Нацслужбы здоровья, в Украине на каждого больного COVID-19 из бюджета должно выделяться в среднем 20 тыс. грн. Средние расходы в сутки на обеспечение медикаментами и расходными материалами могут составлять 5 тыс. грн на одного пациента, который находится в отделении интенсивной терапии в условиях стационара. Если же пациент находится в палате неинтенсивного отделения, то на его лечение в сутки государством должно выделяться в среднем 900 грн.