Из-за «ЛНР»: На Луганщине река Камышеваха превратилась в болото (Видео)

В Луганской области река Камышеваха превратилась в болото, а вода в нем стала красного цвета. Такие последствия затопления шахт в прифронтовом городе Золотое. Затопление произошло из-за «ЛНР» – вода из нерабочих шахт неподконтрольного Первомайска через подземные потоки попадает на подконтрольную Украине территорию. Если так будет продолжаться, то местные жители окажутся среди экологического бедствия и без работы.

Людмила переехала в Золотое в начале 60-х годов, работала на местной шахте. Отмечает, что несмотря на то, что предприятие действовало на полную мощность, с экологической точки зрения район был чистым. «У нас в этой реке была хорошая вода – и купались, и стирали в ней. А сейчас – вон что происходит! Даже красная вода!», – сетует пенсионерка.

«Дети мои раньше часто купались в этой речке, домой их нельзя было дождаться. А сейчас уже всё. Раньше весной жабы начинали… а потом они все сдохли», – подтверждает Светлана, жительница Золотого.

Экологическая катастрофа в Золотом начала назревать 6 лет назад, когда в «ЛНР» одну за одной начали закрывать шахты. Со временем шахтные воды потекли на подконтрольную территорию.

«Раньше функции водоотлива выполняла шахта "Родина" [которая сейчас находится на неподконтрольной территории]. Но в 2018 года из-за бессмысленной политики реструктуризации она была затоплена. И все оборудование, все насосные установки оказались под водой. И поток подземных вод большими темпами начал прибывать на нашу шахту "Золотое"», – поясняет глава военно-гражданской администрации Золотого Алексей Бабченко.

Шахта «Золотое» напор воды не выдержала – весной 2018 года здесь произошла авария, предприятие остановилось.

«Затопило два горизонта. Воду удалось остановить на промежуточном горизонте, но он не готов к откачке такого объема воды, который сейчас поступает на шахту. А это более 900 кубометров воды в час. Сейчас в облгосадминистрации рассматривают вопрос, чтобы поставить очистные сооружения. Но пока ничего нет», – говорит глава профсоюза шахты «Золотое» Роман Панчук.

Шахта «Золотое» стала барьером между затопленными горными предприятиями в городе Первомайске («ЛНР») и работающими на подконтрольной Украине территории. Самостоятельно справиться с таким объемом воды госпредприятие не может. Очистительных сооружений в Золотом нет, денег на их строительство – тоже. После затопления горизонтов все средства шахта «Золотое» тратит на откачку воды.

«Если на шахте "Золотое" вода затопит горизонт на 600 метров, то через 2 месяца соседняя шахта "Карбонит" будет тоже затоплена. Потому что она не оборудована на водоотливы такого объема. А через полгода будет уже затапливаться шахта "Горская"», – предупреждает Роман Панчук.

Затопление соседних шахт означает потерю рабочих мест. А в прифронтовых Золотом и Горском более 70% трудящихся – горняки. То есть поселки ждет тотальная безработица.

При этом, по оценкам экспертов, шахты в Золотом и Горском могут давать до 100 тонн угля в день – но если бы государство помогло откачать воду.

А тем временем загрязненная вода из Комышевахи движется в реку Северский Донец, которая является основным источником питьевой воды для всего Донбасса.

Как сообщалось ранее, после 2014 года шахты угольного объединения ГП «Первомайскуголь» оказались по разные стороны линии соприкосновения. На подконтрольной Украине территории осталось 4 предприятия:

шахта «Горская»;

шахта «Золотое»;

шахта «Карбонит»;

шахта «Тошковская».

Само административное здание объединения «Первомайскуголь», а также шахты «Первомайская» и им. Менжинского сейчас контролируется «ЛНР».

Неконтролируемое затопление шахт в «Л-ДНР» грозит экологической катастрофой не только Донбассу, но и всей Украине, так как загрязненные подземные воды сопряжены и попадают в реки, водоемы. Кроме того, повышение уровня шахтных вод нарушает систему центрального водоснабжения в населенных пунктах, происходит смешение с питьевой водой, в результате чего в краны потребителей поступает вода низкого качества. Например, в «ДНР» жители Донецка последние несколько лет жалуются на воду, домашние фильтры для ее очистки, которые в довоенное время служили до 3,5 лет, сейчас выходят из строя менее чем за год. Также отмечают, что из крана течет вода «с запахом лекарств», «воняет дустом».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «5 канал»