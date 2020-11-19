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Украина не публиковала: «ДНР» придаст огласке «План Кравчука» по выполнению «Минска»

19.11.20 17:12
Наталья Никонорова / Фото из открытых источников
Наталья Никонорова / Фото из открытых источников

«ДНР» в ближайшее время опубликует украинский вариант «дорожной карты» по Донбассу со своими комментариями. Об этом сегодня, 19 ноября, сообщила представитель «республики» в Трехсторонней контактной группе, «министр иностранных дел ДНР» Наталья Никонорова.

«Чтобы развеять все иллюзии в украинском медиа-пространстве относительно "приверженности" Киева Минским соглашениям и "соответствия" им этого ответного документа, мы будем вынуждены в ближайшем времени опубликовать украинский "план действий" с нашими постатейными комментариями к нему, направленными в Контактную группу еще в прошлую среду», – отметила Никонорова.

Напомним, 5 ноября глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил о создании «Плана совместных шагов» по достижению мира на Донбассе. Первоначальными пунктами указаны разоружение незаконных формирований в «Л-ДНР», вывод иностранных войск, передача под контроль Украины части границ. Окончательное взаимное освобождение удерживаемых лиц по принципу «всех на всех» – не позднее 15 декабря 2020 года. Местные выборы – не позднее 31 марта 2021 года.

При этом украинская сторона не обнародовала текст так называемого «Плана Кравчука», заявив, что сделала это по просьбе ОБСЕ.

При этом ранее в СМИ появился текст «дорожной карты» от «Л-ДНР», которая была передана на рассмотрение в ТКГ. «Дорожная карта» состоит из 15 пунктов. В частности, предлагается, что в составе Украины образуются Отдельный район Донецкой области и Отдельный район Луганской области, которые функционируют до 2050 года. Указывается, что исполнительная власть на местах действует согласно законам Украины. Формируются отряды народной милиции ОРДЛО, выводятся иностранные вооруженные формирования с территории Украины и разоружаются незаконные группы под эгидой ОБСЕ. После этого в ОРДЛО проводятся выборы. «Республики» распускаются после избрания Донецкого и Луганского райсоветов.

После выборов 2 месяца отводится на то, чтобы Украине был передан участок границы с Россией. Через 2 месяца после передачи границы Украина должна снять экономическую блокаду и вернуть госучреждения на территории ОРДЛО. Одновременно Донецк и Луганск выводят свою администрацию из ранее «национализированных» предприятий (то есть они возвращаются прежним собственникам).

По результатам обоих предложений ОБСЕ должна выписать сводную «дорожную карту».

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