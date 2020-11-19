Дело о фальшивом паспорте: На Донбассе «юный» следователь СБУ требовал 30 тыс. долларов

На Донбассе 26-летний следователь СБУ требовал взятку в 30 тыс. долларов по делу о фальшивом паспорте гражданина Украины. О этом сегодня, 19 ноября, сообщает Государственное бюро расследований.

Отмечается, что следователь работал в одном из подразделений объединенного Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях.

Так, данный 26-летний сотрудник СБУ вел уголовное дело в отношении гражданина, который оказывал услуги в получении фальшивого паспорта Украины. На протяжении февраля-марта 2020 года следователь требовал у подозреваемого 30 тыс. долларов США. За эти деньги правоохранитель должен был изменить правовую квалификацию состава уголовного преступления, содействовать в заключении сделки о признании виновности и возвращении изъятого имущества.

Теперь следователь СБУ обвиняется в вымогании неправомерной выгоды в особо крупном размере, совершенное должностным лицом, занимающим ответственное положение (ч. 4 ст. 368 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Досудебное расследование завершено. В суд направлено обвинительное заключение.