Медиков не хватает: В «ковид»-больнице Мариуполя помогают волонтеры (Видео)

Мариуполь – лидер Донецкой области по количеству заболевших коронавирусом. Медиков не хватает. На одну медсестру приходится до 40 пациентов. Врачей «ковидной» горбольницы № 9 сейчас поддерживают мариупольские волонтеры.

В провизорском отделении больницы лежат люди с подозрением на коронавирус. Палаты – переполнены. В инфекционных отделениях катастрофически не хватает персонала. Волонтеры сюда приходят каждый день.

«Обычно по утрам мы приходим по 5-6 человек. Каждый день, стараемся распределяться по графику. Сегодня у нас много работы – перевозим отделение в отремонтированное помещение. Туда завезли новые классные кровати, мы их уже разгрузили, собрали, расставили, вымыли», – рассказывает волонтер, пастор Геннадий Мохненко.

У пастора – 38 детей, 35 из них – приемные. Мохненко взял старших сыновей и пришел в отделение оказывать помощь. Сначала волонтеров было пятеро, потом к ним присоединились и иные жители города. Сегодня у медиков 10 добровольных помощников.

«Я понимала, что здесь нужна помощь, что врачи не справляются. У них на самом деле много работы. Поэтому я пришла помочь», – говорит волонтер Ирина Сперелуп.

«Сейчас у нас такое в Мариуполе положение, что многие люди напуганы. Ситуация ухудшилась в плане вируса. Но если все напуганы, то должны найтись люди, которые возьмут ответственность, будут вникать в эту проблему и помогать. Вот мы решились – и помогаем», – поясняет волонтер Дмитрий Карлаш.

Каждый день волонтеры в отделении выполняют самую тяжелую и неквалифицированную работу: моют полы, разгружают машины с кислородом, переносят все необходимое и пр. Руководят помощниками медсестры – они говорят, что нужно сделать в первую очередь.

«Нам неоткуда было взять резервы. Сначала мы обходились своими силами – медсестры, санитарки… Мы все это старались организовать сами. А сейчас это, ну, просто невозможно. Когда одна сестра на 40 больных, а это 40 капельниц и прочее. И оторвать их для другой работы – это просто нереально. Поэтому за такую помощь волонтерам – низкий поклон», – рассказывает медсестра горбольницы № 9 Светлана Добрук.

В больнице оборудовали новое отделение для больных COVID-19, волонтеры обещают и в нем помогать медикам.

Как сообщалось ранее, житель Мариуполя Геннадий Мохненко – отец 38 детей. У пастора трое биологических и 35 усыновленных детей.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Дом»