Из семи КПВВ людей пропускают только в Станице Луганской

На Донбассе функционирует семь КПВВ, однако фактический пропуск граждан сегодня, 19 ноября, осуществлялся только в контрольном пункте въезда-выезда «Станица Луганская». Об этом рассказал представитель Восточного регионального управления ГПСУ Юрий Трубачев, передает «УНН».

«Сегодня все семь КПВВ работали в штатном режиме с 08:00 до 16:00. Однако, фактический пропуск граждан осуществлялся только в одном. В контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская" было оформлено 905 человек на временно оккупированную территорию, из ВОТ – 701 человек. В остальных КПВВ пропускных операций не производится», – отметил Трубачев.

Пограничник напомнил, что на КПВВ «Новотроицкое» пропуск лиц происходит только в понедельник и пятницу.