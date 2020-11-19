Если маски будут носить 95% людей, необходимости в карантине не будет, – ВОЗ

Страны Европы могут избежать введения режима изоляции. Но только при условии, что большинство жителей будут соблюдать масочный режим. Об этом заявил глава европейского подразделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге, передает «РБК – Украина».

За прошедшую неделю половина случаев коронавируса пришлась на европейский континент. Ситуации в странах Европы сложная, правительства государств усиливают карантин и даже вводят полные локдауны (изоляция).

«Введения локдаунов можно избежать, я придерживаюсь позиции, что локдауны – это крайние меры. Если использование масок достигнет 95%, необходимости в карантинах не будет», – заявил Клюге.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о штрафах за отсутствие маски в общественных местах и транспорте. За такое нарушение теперь грозит штраф от 170 до 255 грн.