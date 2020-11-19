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Подозревают хищения: В Музее Революции Достоинства и квартире директора прошли обыски

19.11.20 19:13
Обыск в Музее Революции Достоинства
Обыск в Музее Революции Достоинства

Сегодня, 18 ноября, в Киеве в Музее Революции Достоинства правоохранители провели обыски. Руководство музея подозревают в присвоении бюджетных средств в особо крупных размерах. Также обыскали и квартиру директора музея. Следователи изъяли важные вещи, однако представители музея уверены, что это не совсем законно, передает «24.tv».

Директор музея Игорь Пошивайло отметил, что обоснование обыска правоохранителями было лаконичным – это постановление Голосеевского районного суда в соответствии с уголовным производством. О производстве Пошивайло узнал только в день обысков от самих следователей.

Обыск в квартире директора начался в 7 утра. «Это продолжалось 2 часа. Обыскивали квартиру. Изъяли переносной жесткий диск для хранения архива, для создания нашего проекта. Так состоялся обыск в квартире», – сказал Пошивайло.

На жестком диске директор хранил историю создания музея еще от общественной инициативы. «В постановлении написано об изъятии документации, связанной с финансовой деятельностью. Однако электронные носители не являются документацией», – считает Пошивайло.

Он отметил, что офис обыскивали на час позже, чем квартиру. Также директор музея добавил, что следователи заблокировали работу двух помещений, однако он не уточнил, каких именно.

Пошивайло подчеркнул, что правоохранители искали документы, связанные с сооружением мемориала Героев Небесной Сотни. Как сообщили в СБУ, музей якобы перечислил подрядчикам 111 млн грн, а те в указанное время ничего не сделали.

В то же время директор рассказал, что деньги перечислили генподрядчику в соответствии с тендерной процедурой. По его словам, музей не получал ни устного, ни письменного запроса на предоставление информации по этой ситуации.

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