Фонд Рината Ахметова передал аппарат ИВЛ больнице Куяльника

Подольская центральная райбольница в Куяльнике получила выскоклассный аппарат искусственной вентиляции легких от Фонда Рината Ахметова и компании ДТЭК. Об этом сегодня, 19 ноября, сообщает пресс-служба Фонда.

«Системность и масштабность проекта Фонда Рината Ахметова "Борьба с COVID-19 в Украине" стали беспрецедентными для страны. Государственные больницы получили от Фонда, ФК "Шахтер" и бизнесов группы SCM больше 1 тысячи единиц медицинского и лабораторного оборудования, в том числе более 180 аппаратов искусственной вентиляции легких. Это оборудование по-настоящему спасает жизни пациентов с тяжелыми осложнениями от коронавируса. Аппараты ИВЛ переданы в медучреждения 14 регионов Украины, но география проекта постоянно расширяется. На этой неделе его участниками стали еще две области со сложной эпидемиологической ситуацией – Херсонская и Одесская. Фонд совместно с местными властями отобрали несколько больниц, которые получат современные аппараты ИВЛ. Эти медучреждения являются опорными, в них лечат прежде всего больных с диагностированным COVID-19», – рассказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда.

В свою очередь представитель ДТЭК Александр Фоменко отметил, что когда Украина столкнулась с пандемией, Ринат Ахметов первым пришел на помощь стране: «300 млн грн направлено на помощь стране в борьбе с коронавирусом. Создан проект "Борьба с COVID-19 в Украине", который стал частью программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". Ключевым элементом проекта стала закупка для государственных больниц свыше 200 современных аппаратов ИВЛ. Это реанимационное оборудование высокого класса, которое будет спасать жизни людей и после завершения пандемии».

Важность аппарата ИВЛ подчеркнул глава Куяльницкой громады Сергей Паламарчук. «Ситуация очень непростая, и в таких условиях аппараты искусственной вентиляции легких жизненно необходимы. Спасибо, что не забываете Одесскую область», – сказал он.

«Сегодня особенное событие. К нам приехал Фонд Рината Ахметова с замечательным подарком. Это уникальный аппарат ИВЛ экспертного класса, который будет помогать пациентам с коронавирусом», – отметила главврач больницы Сергей Волк.

С начала эпидемии коронавируса современные аппараты ИВЛ от Фонда Рината Ахметова получили государственные больницы во Львовской, Ивано-Франковской, Луганской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Полтавской, Тернопольской, Ровенской, Закарпатской, Херсонской, Одесской и Харьковской областях, а также в Киеве.