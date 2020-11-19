Не для церкви: В Киеве проходит выставка икон мастера из «ЛНР» (Видео)

В Киеве проходит выставка деревянных икон мастера из Луганска Вячеслава Козака. Событие примечательно тем, что с началом войны резчик остался на неподконтрольной территории.

До начала вооруженного конфликта Козак изучал и воспроизводил деревянное оформление галеонов Франции. Его интерьерные панно экспонируются в Национальном морском музее Парижа. А потом мастер увлекся традиционными украинскими иконами.

Идея выставки «Капсулы» возникла во время встреч активистов подконтрольной и неподконтрольной Украине территорий Донбасса. Многие из них находятся словно в информационной капсуле, из которой не хочется выходить. Инсталляция из деревянных колод – метафорический образ этой капсулы.

На выставке представлена только одна оригинальная икона. Вывезти остальные работы из неподконтрольного Луганска мастер не рискнул. Поэтому они представлены в виде фотокопий.

В каждой иконе – свой индивидуальный орнамент. Ни на одной из них он не повторяется. За 5 лет Козак создал около 20 икон с образами святых целителей, используя за основу грушу трех оттенков.

Все свои работы он хранит в своей маленькой квартире в Луганске.

«Эти работы не для канонического использования. Ни в церкви, ни в соборе, ни в часовне… Они для дома, для меня, для души», – поясняет по видеосвязи резчик.

На подконтрольной территории данную выставку организовали координаторы БФ «Право на защиту» («Право на захист»). Работы Козака побывали уже в Ивано-Франковске, Одессе, Днепре, Херсоне и в Северодонецке. В Киеве выставка продлится до 21 ноября.

Как сообщалось ранее, к теме икон Вячеслава Козака обратился лишь с началом войны на Донбассе, две иконы он выполнил в человеческий рост. А вообще искусством мастер занимается более 40 лет.