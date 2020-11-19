К Новому году готовят корову: В Мариуполе варят свой шоколад (Фото)

В Мариуполе предприниматель Андрей Капранов развивает шоколадоварение, в городе работает его мастерская Chocolate Art Studio «КБ». Об этом сообщает проект USAID «Экономическая поддержка восточной Украины».

Изготавливать шоколад семья Капрановых начала сначала для своего ребенка. Экспериментировала на кухне с рецептами и начинками жена Лариса.

«Однажды после шоколада из магазина сына высыпало. Первый шоколад дома мы сделали именно для сына. Затем угостили друзей, знакомых. Получили их положительные отзывы. Это нас подтолкнуло перенести хобби в бизнес», – рассказывает предприниматель Андрей Капранов.

В прошлом году он арендовал производственное помещение, оборудовал его по всем санитарным нормам и начал изготавливать крафтовой шоколад. Главное условие – температура, она в помещении должна быть одинаковой в течение года.

Сейчас в ассортименте – шоколад с перцем, вяленой вишней и орехами. А еще есть конфеты, шоколадные фигурки и различные виды десертов. Сырье покупает исключительно импортное – использует бельгийский шоколад.

«Для шоколада важна температура. Она должна быть постоянно одинаковой, чтобы продукт получился хороший. У нас на производстве +16-18 градусов. Мы постоянно придумываем новые рецепты, или находим в интернете. У нас есть шоколад с перцем, солью, травами. Это на любителя, но есть клиенты, которым нравятся такие сладости. Также предлагаем десерты, их немного, но все изысканные, натуральные и вкусные. Изготовление шоколада похоже на искусство, его потребление – это наслаждение», – говорит Андрей.

Весной, когда в Украине был жесткий карантин, кафе и крафт магазины перестали закупать шоколад у предпринимателя. Продажи снизились. Поэтому Андрей открыл собственную торговую точку в Мариуполе, где продает шоколад.

В мастерской уже начали готовиться к новогодним и рождественским праздникам – планируют изготовить шоколадную корову (символ следующего года) и другие вкусности, которые надеются, оценят как дети, так и взрослые.