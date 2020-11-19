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Даже мышь не проскочит: На Луганщине заработала интеллектуальная граница с Россией (Видео)

19.11.20 20:32

Отныне в Луганской области – везде интеллектуальная граница с Россией. 100-километровый участок на границе с Россией заставили камерами. Пограничники отмечают – теперь даже мышь не проскочит.

Пограничники на внедорожнике ежедневно проезжают вдоль железного забора, который разделяет Украину и Россию. Но граница – это не только забор, но и ряд преград. «У нас идет противотанковый ров, контрольный вал, песчаная линия и сам забор», – поясняет пресс-секретарь Луганского погранотряда Неля Доценко.

В этом году перечисленные препятствия пограничники дополнили 22-мя видеокамерами наблюдения, они перекрывают 100-километровую линию границы. Система работает круглосуточно, она автономна – оснащена солнечными батареями и дизельным генератором.

Камера может увидеть человека на расстоянии до 5 километров, а автомобиль – до 12 км.

«Эту систему нельзя обмануть. Ведь здесь еще работают тепловизоры – как дневная камера, так и тепловизор. Если нарушитель даже замаскируется, то тепловизор его обнаружит», – поясняет начальник отдела связи Луганского погранотряда Владимир Гриненко.

Видео с камер подается на командный пункт. «Система срабатывает – приходит оповещение. Я проверяю – есть там что-то или нет», – рассказывает оператор комплекса видеонаблюдения Маргарита Бруева.

Если оператор не заметит нарушителя, камера сама подскажет, просигнализирует и выведет картинку на экран.

Система может защитить не только границу, но и сама себя. Подойти к самой камере, чтобы уничтожить ее, – не получится, т.к. башня оборудована сигнализацией. При приближении к забору она срабатывает, параллельно подается сигнал на пункт управления, и выезжает группа быстрого реагирования.

Благодаря видеофиксации патрулю теперь не нужно постоянно дежурить вдоль всей границы.

«Мы оснащаем государственную границу таким образом, чтобы полностью исключить человеческий фактор. А также чтобы снизить число пограничных нарядов», – отмечает Неля Доценко.

Интеллектуальной граница стала в рамках проекта «Стена», который стартовал еще в 2014 году. Реализация его продолжается. Планируется оборудовать видеонаблюдением границу вплоть до линии фронта.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Украина»

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