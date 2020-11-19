Открытие КПВВ: Украина говорит о прогрессе, «ЛНР» – опровергает

Сегодня, 19 ноября в режиме видеоконференции состоялось внеочередное заседание гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе.

Как отмечает пресс-служба украинской делегации, основной повесткой дня было обсуждение передвижения граждан Украины через КПВВ.

«На переговорах удалось согласовать новые технические детали относительно разблокирования российской стороной работы КПВВ "Золотое" и "Счастье"», – говорится в сообщении.

Детали о результатах рассмотрения проблемы блокирования КПВВ не были представлены, в пресс-службе лишь отметили, что «работа продолжается».

При этом в «ЛНР» заявили, что сегодня не удалось согласовать все технические моменты для открытия пунктов пропуска в Счастья и Золотое. «Сегодня договоренность об открытии пунктов пропуска не была достигнута… Они (украинская сторона, – ред.) не отработали ни один из пунктов технических вопросов», – констатировала представитель «республики» в гуманитарной подгруппе ТКГ Ольга Кобцева.

Очередное заседание ТКГ запланировано на 24-25 ноября.