Романа Виктюка похоронят в Украине

Театрального режиссера Романа Виктюка, который скончался 17 ноября в Москве, похоронят во Львове. Об этом сегодня, 19 ноября, сообщила пресс-атташе Театра Романа Виктюка, передают российские «РИА Новости».

Она уточнила, что причиной смерти Виктюка стала тромбоэмболия.

Прощание с режиссером состоится в Москве в пятницу 20 ноября, похоронить его планируют во Львове рядом с родителями.

Как сообщалось ранее, 17 ноября на 85-году жизни в Москве скончался театральный режиссер Роман Виктюк. В октябре он заболел коронавирусом, в конце месяца его госпитализировали. Роман Виктюк скончался в больнице имени братьев Бахрушиных.

Роман Виктюк – украинский и российский театральный режиссер. Родился в октябре 1936 года во Львове. В 1991 году в Москве создал Театр Романа Виктюка. За свою жизнь режиссер поставил более 250 спектаклей в театрах Украины, Литвы, Латвии, России, Италии, США, Финляндии и других стран. Виктюк – народный артист Украины (2006), народный артист России (2009).