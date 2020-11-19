Прилетел на съемки: Российскому актеру Гребенщикову запретили въезд в Украину (Видео)

Российскому актеру театра и кино Кирилл Гребенщиков запретили въезд в Украину за посещение Крыма вне законных украинских пунктов пропуска. Но пересекая украинскую границу актер пытался убедить пограничников, что не посещал аннексированный полуостров. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Гребенщиков прибыл в аэропорт «Борисполь» рейсом из Минска. По его словам, в Украине он планировал участвовать к телевизионных съемках.

Во время оформления пограничники установили, что россиянин незаконно посещал АР Крым, где принимал участие в съемках. Такими действиями он нарушил требования законодательства Украины о порядке въезда / выезда на неподконтрольные Украине территории.

При этом Гребенщиков наотрез отказывался признать посещение Крыма. Но и объяснить пограничникам свое прошлогоднее пребывание на полуострове (о чем сам писал в Инстаграмм) не смог.

В итоге, пограничники отказали актеру во въезде и вынесли решение о трехлетнем запрете на въезд в Украину.

Сейчас Гребенщиков возвращен обратным рейсом в Беларусь.