«Спецоперация»: В Мариуполе спасали кота с помощью тепловизора (Фото, видео)

Сегодня, 19 ноября, в Мариуполе в течение нескольких часов спасали кота, который забрался на крышу здания автошколы. Кот сидел на крыше 2-этажного дома уже неделю и не мог самостоятельно спуститься. Все это время голодное животное сильно кричало, «Сайт города Мариуполя».

Местные жители обращались в разные инстанции. В итоге, первую попытку достать кота с крыши 17 ноября предприняли спасатели аварийной службы. Но она не удалась – испуганное животное убежало и спряталось на чердаке.

Сегодня мариупольцы вновь позвонили спасателям и в полицию. В этот раз на место выехала автолестница. Поднявшись наверх, специалисты аварийной службы долго не могли найти испуганное животное.

Чтобы отыскать кошку в темном чердаке, понадобился тепловизор. Его спасатели ждали несколько часов.

Пока спасатели пытались отыскать кошку, пришли зоозащитники. Для животного они принесли корм.

После спасения, кота сразу же накормили. Неизвестно, нашелся ли владелец животного. О том, что кот хозяйский, свидетельствовал красный ошейник.

На крышу кот предположительно забрался по дереву, растущему рядом со зданием.