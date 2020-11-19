В Мариуполе ЖЭК перестраивают под жилье для переселенцев (Фото)

В Мариуполе реализуется масштабный проект перепланировки нежилых помещений в комфортабельные квартиры. Сейчас ремонтные работы проходят на первом этаже жилого дома по проспекту Никопольскому, 137. Ранее там располагался ЖЭК. Об этом сообщает Мариупольский горсовет.

Согласно проекту, здесь будут полностью обустроены 7 двухкомнатных квартир. Уже весной 2021 года ключи от них получат «новые мариупольцы» из числа внутренне перемещенных лиц.

Проект реализуется при финансовой поддержке Украинского фонда социальных инвестиций – 5,2 млн грн.

«Каждая квартира будет иметь отдельный вход. На данный момент уже выполнены демонтажные работы и проведено центральное отопление», – рассказал консультант по развитию громад УФСИ Дмитрий Веретельник.

Кроме того, планируется провести ремонтные работы в помещении по ул. Рижская.

«Мариуполь уделяет большое внимание вопросам обеспечения жильем переселенцев. В этом направлении город ведет системную работу. Как результат – уже 222 семьи получили ключи от квартир. Получение новых квартир будет определяться в порядке очереди по бальной системе», – отметил заместитель городского головы Михаил Ивченко.