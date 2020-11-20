Европейский инвестиционный банк выделит 440 миллионов евро на инфраструктуру Донбасса

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) одобрил два кредитных проекта для Украины. Это 340 млн евро в рамках Программы восстановления и 100 млн евро на развитие дорог в Луганской области, передает «Интерфакс-Украина».

Соответствующее решение совет директоров принял на прошлой неделе.

Финансирование в рамках Программы восстановления должно быть направлено на создание, восстановление и улучшение общественных зданий, в том числе административных зданий, школ, медицинских центров и больниц, государственных дорог и мостов, а также на оказание коммунальных услуг.

Программа, в частности, ориентирована на объекты, расположенные на подконтрольных Украине территориях в Донецкой и Луганской областях, а также в четырех прилегающих областях – Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской – и городах в других регионах, чтобы позволить им справиться с притоком внутренних переселенцев.

Как отмечается в сообщении ЕИБ, финансирование предполагается предусмотреть для таких секторов, как вода и водоснабжение, энергетика, градостроительство, транспорт.

ЕИБ напоминает, что этому проекту предшествовал успешный проект скорейшего восстановления Украине на сумму 200 млн евро, и оба они предусмотрены специальным планом действий ЕИБ для Украины с общим финансированием 3 млрд евро.

Что касается проекта по развитию дорог, то его средства планируется направить на реконструкцию региональных дорог Т-13-02 КПП «Танюшевка» – Старобельск – Бахмут и Р-66 КПП «Демино-Александровка» – Сватово – Лисичанск в Луганской области. По мнению банка, это позволит улучшить региональное сообщение и укрепить позиции сельского хозяйства за счет улучшения соответствующей дорожной инфраструктуры.

По обнародованным ЕИБ данным, общая стоимость реконструкции этих дорог составляет 160 млн евро. Мининфраструктуры Украины уточняет, что еще 65 млн долл. займа на этот проект выделяет Всемирный банк. Всего в рамках проекта будет восстановлено почти 183 км автодорог общего пользования государственного значения в Луганской области.