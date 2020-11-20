Кравчук назвал три основных закона по Донбассу, которые нужно принять Верховной Раде

Для продвижения по вопросам Донбасса Верховная Рада должна принять три первоочередных закона. Такое мнение высказал глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук, передает «Громадське».

«Нельзя говорить о выборах, когда там находятся незаконные военные формирования, наемники, люди, которые пришли туда воевать и зарабатывать деньги на войне. Там не действуют украинские законы, нет украинских партий, СМИ. Там украинского сейчас нет ничего. И там нет условий для проведения выборов», – подчеркнул Кравчук.

Он отмечает, что если назначать выборы в таком формате, как хотят Россия и «Л-ДНР», – сначала выборы, а потом граница – возникает вопрос ответственности за обеспечение безопасности.

«ОРДЛО не является государственным формированием, признанным миром. Россия говорит, что это украинская территория. И это правда – это украинская территория, временно оккупированная. Значит, наблюдатели обращаются к украинской власти: вы можете обеспечить мир и спокойствие людей, которые будут наблюдать? Ну, как мы можем сказать "можем", когда нас там нет? А этого не хотят видеть и воспринимать Россия и ОРДЛО», – подчеркнул Кравчук.

По его словам, это нереально – сначала выборы, потом граница. Нужно подготовить условия, а потом вести речь о выборах.

«Верховная Рада в ближайшее время должна принять три, по нашему мнению, основных закона – о демилитаризации этих районов, об амнистии и о выборах. Их обязательно надо принять, чтобы начинать это важное движение вперед», – считает первый президент Украины.

Он напомнил, что вопрос об амнистии поднимается не впервые.

«Закон об амнистии принимали, только он не подписан, лежит в Верховной Раде. Я думаю, что его надо еще раз глубоко изучить, учесть предложения и тех людей, которые живут на неподконтрольных Украины территориях, чтобы не было случайностей. Нельзя принять закон и амнистировать всех без разбора, как и нельзя всех подряд наказать. Не могут быть амнистированы военные преступники или те, кто насиловал, мучил людей и тому подобное. Но это надо сделать, во-первых, на основе закона, и, во-вторых, с учетом ситуации и мнения тех людей, которые там живут. Я убежден, что эти люди лучше знают, кто что делал и почему делал в тех непростых условиях», – сказал Кравчук.

Он также добавил, что Минский формат или минский переговорный процесс должен выйти на качественно новый уровень.

«Думаю, и России некомфортно в такой ситуации, когда проблему 6 лет решают, а сдвигов нет, война продолжается, стоит жертв, огромных разрушений, финансовых затрат», – резюмировал глава украинской делегации в ТКГ.