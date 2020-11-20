Там что – горы, океан: Кравчук рассказал, как «ЛНР» тормозит открытие КПВВ в Счастье и Золотом

Новые КПВВ «Счастье» и «Золотое» на Луганщине не смогли открыться 10 ноября из-за позиции «ЛНР» и недоговоренностей на уровне чиновников. Об этом рассказал глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук, передает «Громадське».

По его словам, вопрос открытия новых пунктов пропуска всесторонне обсуждался на последней встрече ТКГ.

«Это не просто вопрос Минского формата – это было одним из вопросов последнего заседания 9 декабря прошлого года "нормандской четверки". Украина, со своей стороны, подготовила не только пункты пропуска, но и все необходимые условия, чтобы люди, которые пересекают их, могли решить целый ряд вопросов – социальных, финансовых, банковских», – подчеркнул Кравчук.

«Вместо того чтобы сделать свою работу, та сторона обвиняет Украину, что она что-то там не учла. Учтите! Я говорил на прошлом заседании: вы сделайте свое дело. Не может развернуться автобус, который едет, – то расширьте дорогу. Или что там – горы, океан, чего нельзя расширить? Так вместо того, чтобы это сделать, они говорят: не надо пропускать, потому что там нет возможности», – рассказал глава украинской делегации.

Он отметил, что призвал найти возможность контактов, общения, чтобы не было таких проблем.

«Они возникают случайно, часто из-за недоговоренности конкретного чиновника, конкретного человека. Это не вопрос большой политики – это вопрос потребностей каждого человека. Мы обсуждали, и я почувствовал, что здесь будут сдвиги», – добавил Кравчук.

Напомним, с 10 ноября в Донецкой и Луганской областях Украины начали работу 7 КПВВ, из них 5 действующих возобновили работу и открылись еще 2 новых. Однако «Л-ДНР» продолжают блокировать КПВВ со своей стороны, фактический пропуск проводится только в двух КПВВ.