Ураганные темпы: В Украине уже 14,5 тысяч больных COVID-19 за сутки

В Украине за минувшие сутки коронавирус диагностировали у 14 575 человек. В частности, заболели 549 детей и 613 медработников. Об этом сегодня, 20 ноября, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 391), Днепропетровской (1 174), Киевской (1 080), Хмельницкой (805) и Сумской (748) областях», – уточнил Степанов.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 1 728 человек;

летальных случаев – 229;

выздоровели – 7 845 человек;

проведено тестирований за сутки – 70 752 (в том числе методом ПЦР – 45 957, методом ИФА – 24 795).

За все время пандемии в Украине:

заболели – 598 085 человек;

выздоровели – 274 324 человека;

летальных исходов – 10 598;

проведено ПЦР-тестов – 4 108 825.

Количество заболеваний в регионах: