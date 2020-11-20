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Ураганные темпы: В Украине уже 14,5 тысяч больных COVID-19 за сутки

20.11.20 08:59
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Украине за минувшие сутки коронавирус диагностировали у 14 575 человек. В частности, заболели 549 детей и 613 медработников. Об этом сегодня, 20 ноября, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 391), Днепропетровской (1 174), Киевской (1 080), Хмельницкой (805) и Сумской (748) областях», – уточнил Степанов.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы – 1 728 человек;
  • летальных случаев – 229;
  • выздоровели – 7 845 человек;
  • проведено тестирований за сутки – 70 752 (в том числе методом ПЦР – 45 957, методом ИФА – 24 795).

За все время пандемии в Украине:

  • заболели – 598 085 человек;
  • выздоровели – 274 324 человека;
  • летальных исходов – 10 598;
  • проведено ПЦР-тестов – 4 108 825.

Количество заболеваний в регионах:

  • Киев – 56 594 случая;
  • Винницкая область – 14 857 случаев;
  • Волынская область – 20 651 случай;
  • Днепропетровская область – 26 202 случая;
  • Донецкая область – 19 223 случая;
  • Житомирская область – 25 111 случаев;
  • Закарпатская область – 20 827 случаев;
  • Запорожская область – 22 225 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 30 684 случая;
  • Киевская область – 28 427 случаев;
  • Кировоградская область – 4 052 случая;
  • Луганская область – 5 474 случая;
  • Львовская область – 39 916 случаев;
  • Николаевская область – 14 181 случай;
  • Одесская область – 36 053 случаи;
  • Полтавская область – 17 403 случая;
  • Ровенская область – 27 054 случая;
  • Сумская область – 20 872 случая;
  • Тернопольская область – 24 843 случая;
  • Харьковская область – 50 252 случая;
  • Херсонская область – 8 155 случаев;
  • Хмельницкая область – 25 290 случаев;
  • Черкасская область – 16 437 случаев;
  • Черновицкая область – 30143 случая;
  • Черниговская область – 13 159 случаев.

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