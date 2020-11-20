Ураганные темпы: В Украине уже 14,5 тысяч больных COVID-19 за сутки

В Украине за минувшие сутки коронавирус диагностировали у 14 575 человек. В частности, заболели 549 детей и 613 медработников. Об этом сегодня, 20 ноября, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.
«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 391), Днепропетровской (1 174), Киевской (1 080), Хмельницкой (805) и Сумской (748) областях», – уточнил Степанов.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 1 728 человек;
- летальных случаев – 229;
- выздоровели – 7 845 человек;
- проведено тестирований за сутки – 70 752 (в том числе методом ПЦР – 45 957, методом ИФА – 24 795).
За все время пандемии в Украине:
- заболели – 598 085 человек;
- выздоровели – 274 324 человека;
- летальных исходов – 10 598;
- проведено ПЦР-тестов – 4 108 825.
Количество заболеваний в регионах:
- Киев – 56 594 случая;
- Винницкая область – 14 857 случаев;
- Волынская область – 20 651 случай;
- Днепропетровская область – 26 202 случая;
- Донецкая область – 19 223 случая;
- Житомирская область – 25 111 случаев;
- Закарпатская область – 20 827 случаев;
- Запорожская область – 22 225 случаев;
- Ивано-Франковская область – 30 684 случая;
- Киевская область – 28 427 случаев;
- Кировоградская область – 4 052 случая;
- Луганская область – 5 474 случая;
- Львовская область – 39 916 случаев;
- Николаевская область – 14 181 случай;
- Одесская область – 36 053 случаи;
- Полтавская область – 17 403 случая;
- Ровенская область – 27 054 случая;
- Сумская область – 20 872 случая;
- Тернопольская область – 24 843 случая;
- Харьковская область – 50 252 случая;
- Херсонская область – 8 155 случаев;
- Хмельницкая область – 25 290 случаев;
- Черкасская область – 16 437 случаев;
- Черновицкая область – 30143 случая;
- Черниговская область – 13 159 случаев.